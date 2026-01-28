Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kabusu 16 puana ulaştı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kabusu 16 puana ulaştı!

        Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybı yaşamaktan kurtulamadı, bu karşılaşmalarda toplam puan kaybı 16 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 14:23 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın kabusu 16 puana ulaştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar, kaptan Orkun Kökçü'nün 6. dakikadaki golüyle erkenden öne geçip ilk yarıyı üstünlükle kapatsa da ikinci yarıya Eyüpspor etkili başladı.

        Bu sezon sadece 3 galibiyet alabilen ve 5 maçtır kazanamayan İstanbul temsilcisi, 57'de Umut Bozok ile eşitliği yakalarken 65. dakikadaki penaltıda ise Emre Akbaba takımını öne geçirdi.

        Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, 76'da beraberliği getirirken son anlarda ise frikikte direği geçemedi.

        Mücadele 2-2 biterken Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybı yaşadı.

        REKLAM

        7 MAÇTA 16 PUAN KAYBETTİ

        Siyah-beyazlılar, bu sezon üstünlüğü yakaladığı 7 maçta toplam 16 puandan oldu.

        Siyah-beyazlılar, Galatasaray, Kasımpaşa, Samsunspor, Trabzonspor ve Eyüpspor karşısında öne geçse de beraberliğe razı olurken Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye ise evinde mağlup oldu.

        Bu sezon 19 maçın 10'unda puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ın 7'sinde öne geçmiş olması dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde