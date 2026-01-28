Beşiktaş'ın kabusu 16 puana ulaştı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, kaptan Orkun Kökçü'nün 6. dakikadaki golüyle erkenden öne geçip ilk yarıyı üstünlükle kapatsa da ikinci yarıya Eyüpspor etkili başladı.

Bu sezon sadece 3 galibiyet alabilen ve 5 maçtır kazanamayan İstanbul temsilcisi, 57'de Umut Bozok ile eşitliği yakalarken 65. dakikadaki penaltıda ise Emre Akbaba takımını öne geçirdi.

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, 76'da beraberliği getirirken son anlarda ise frikikte direği geçemedi.

Mücadele 2-2 biterken Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybı yaşadı.

