Beşiktaş'ın kabusu 16 puana ulaştı!
Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybı yaşamaktan kurtulamadı, bu karşılaşmalarda toplam puan kaybı 16 oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, kaptan Orkun Kökçü'nün 6. dakikadaki golüyle erkenden öne geçip ilk yarıyı üstünlükle kapatsa da ikinci yarıya Eyüpspor etkili başladı.
Bu sezon sadece 3 galibiyet alabilen ve 5 maçtır kazanamayan İstanbul temsilcisi, 57'de Umut Bozok ile eşitliği yakalarken 65. dakikadaki penaltıda ise Emre Akbaba takımını öne geçirdi.
Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, 76'da beraberliği getirirken son anlarda ise frikikte direği geçemedi.
Mücadele 2-2 biterken Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybı yaşadı.
7 MAÇTA 16 PUAN KAYBETTİ
Siyah-beyazlılar, bu sezon üstünlüğü yakaladığı 7 maçta toplam 16 puandan oldu.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray, Kasımpaşa, Samsunspor, Trabzonspor ve Eyüpspor karşısında öne geçse de beraberliğe razı olurken Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye ise evinde mağlup oldu.
Bu sezon 19 maçın 10'unda puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ın 7'sinde öne geçmiş olması dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.