        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor!

        Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında yarın Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.

        Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

        Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

        NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

        Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

        Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

        Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"