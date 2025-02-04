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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş'ın konuğu Energia Trento - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ın konuğu Energia Trento

        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta müsabakasında yarın İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:54
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        Beşiktaş'ın konuğu Energia Trento!
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka, İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.

        Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Bahçeşehir Koleji'nin liderliği garantilediği grupta 17 maçta 9 galibiyeti ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, son hafta öncesinde 5. sırada bulunuyor.

        Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekiplerin direkt çeyrek finale yükseldiği organizasyonda, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar ise çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turu oynayacak.

        17 maçta 6 galibiyet, 11 yenilgi yaşayan Dolomiti Energia Trento'nun ilk 6 şansı bulunmuyor.

        İki ekibin İtalya'da yaptığı maçı Beşiktaş Fibabanka 83-68 kazanmıştı.

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