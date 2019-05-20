Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beşiktaş'ın savunma hattı hücumda daha faydalı

DHA

Trabzonspor'a 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi şansını yitiren Beşiktaş'ta savunma, yediği ve attığı gol oranıyla şaşırtıcı bir istatistik ortaya koydu

Beşiktaş

33 maçta 44 gol yiyen siyah beyazlılar, maç başına 1.33 gol ortalaması ile son yılların en yüksek gol yeme oranına ulaştı. Feda döneminin yaşandığı 2012-2013 sezonunda 49 gol yiyererek son 20 yılın rekorunu kıran siyah beyazlılar, sonraki 2 sezonu Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünde 33 ve 32 gol yiyerek tamamlamıştı.

Şenol Güneş döneminin ilk şampiyonluğunu 35, ikinci şampiyonluğunu 30 gol yiyerek geçiren Beşiktaş, geçen sezonu da 4. bitirmesine rağmen 30 gol ile ligin en az gol yiyen takımı olarak kapatmıştı. Siyah beyazlılar bu sezon ise ligin bitimine 1 hafta kala yediği 44 gol ile hem son 6 sezonun hem de Şenol Güneş döneminin en yüksek gol yeme oranına ulaşmış oldu.

SAVUNMADA KÖTÜ, HÜCUMDA İYİ BİR DEFANS

Buna karşın Beşiktaş'ın defans oyuncuları takımın attığı 69 golün 18'ine doğrudan imza atarak ortalama her 4 golden 1'inin atılmasını sağlayarak hücum anlamında oldukça fazla bir katkıya da imza attı.

Bu sezon hücumda adeta patlama yapan Gökhan Gönül 3 gol 3 asist ile defansın hücum lideri konumunda. Duran toplarda da rakiplere büyük üstünlük kuran Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve ilk yarıda takımdan ayrılan Pepe 3'er gol atıp 1'er de asist yaparak takımın hücumuna 8 gollük katkı yaptı. Hücuma destek olan diğer defans oyuncuları ise 1 gol 1 asist ile Caner Erkin ve 2 asist ile Adraino oldu. İkinci devrede Pepe'nin'yerine alınan Mirin, Şenol Güneş tarafında neredeyse hiç şans verilmeyen Enzo Roco ve bu sezonu genelde defans yedeği olarak tamamlayan Necip Uysal'ın hücum anlamında takıma herhangi bir katkısının olmadığı da görülüyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Başakşehir maçında yaşanan gergin anlar ve sonrası!
FUTBOLOlay paylaşım: "Korkak"
Florya'da müthiş kutlama! Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları
FUTBOLFlorya'da müthiş kutlama!
Mustafa Cengiz, şampiyonluğu Galatasaraylılar Derneğinde kutladı
FUTBOL"Taraftarın gücünü bütün dünya gördü"
Spor yazarları, Galatasaray - Başakşehir maçı için ne dedi?
FUTBOLSpor yazarları ne dedi?
Denizlispor, şampiyonluk kupasını kaldırdı!
FUTBOLÇılgın kutlama!
Galatasaray'ı şampiyonluğa "kanat"ları taşıdı
FUTBOLŞampiyonluğa "kanat"landılar!
Rus basını Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırdı
FUTBOLRus basınından Galatasaray övgüsü
Galatasaraylı yıldızlardan şampiyonluk sözleri!
FUTBOL"Şampiyonlar Ligi bir hayal!"
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yola çıktı
FUTBOLGalatasaray'ın kupası yola çıktı
Real Madrid, Kroos'un sözleşmesini yeniledi
FUTBOLToni Kroos imzayı attı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X