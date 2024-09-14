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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Joao Mario...

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Joao Mario, bu maçın kafilesinde yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:18
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        İşte Trabzon kafilesi! Joao Mario...
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

        Siyah-beyazlılarda yeni transfer Joao Mario kadroda yer alırken; Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş kadroya dahil edilmedi.

        İşte Beşiktaş'ın Trabzon kafilesi:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

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