        Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure ilk idmanına çıktı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure ilk idmanına çıktı!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi El Bilal Toure ilk idmanına çıktı.

        Giriş: 27.08.2025 - 13:32 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:32
        El Bilal Toure ilk idmanına çıktı!
        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

        Pas ve top kapma uygulamalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların Lausanne maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

        Yeni transfer El Bilal Toure, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz ise salonda bireysel çalıştı.

        3 İSİM İDMANDA YER ALMADI

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Milot Rashica antrenmanda yer almadı.

        Beşiktaş, play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile sahasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

