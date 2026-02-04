Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya gitmesinin ardından forvet bölgesini Hyeon-gyu Oh ile doldurdu.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli golcüyü kadrosuna kattı. Oh, Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Golcü futbolcuyu taşıyan uçak saat 12.30 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP GELDİ!

Beşiktaş Kulübü, Hyeon-gyu Oh transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Güney Koreli santrfor için Genk ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.