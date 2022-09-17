İstanbulspor'a konuk olduğu son sekiz lig maçının altısını kazanan Beşiktaş, aldığı galibiyetlerin tamamında 2'den fazla gol attı. Evinde oynadığı son üç lig maçını kaybeden İstanbulspor ise en üst lig tarihinde sadece bir kez üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldı.