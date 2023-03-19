Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları

Biraz dirençli ve dikkatli bir takım Beşiktaş'ı çok rahatsız eder. İstanbulspor, kendi çapında, gücünde iyi mücadele etti ama arada sıklet farkı vardı. Bu soğuk havada Beşiktaş seyircisi yine takımını yalnız bırakmadı, en fazla tebriği ve alkışı bence onlar hak ediyor. Ne olursa olsun takımlarını yalnız bırakmıyorlar. (FOTOMAÇ)