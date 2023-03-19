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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibini 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi

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  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    ERMAN TOROĞLU: SIKLET FARKIYLA

    Beşiktaş sakindi, arkayı boşaltmadı, zaten kalecilerine de top gelmedi golü de bir kornerden defans ve kalecinin büyük hatasıyla ağlarında gördüler. İkinci devre İstanbulspor oyuna girmeye başladı ama golü Aboubakar'ın güzel vuruşu ile siyah-beyazlılar buldu. Bu andan sonra İstanbulspor baktı ki böyle olmayacak başladı Beşiktaş'ın üstüne gitmeye.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    Biraz dirençli ve dikkatli bir takım Beşiktaş'ı çok rahatsız eder. İstanbulspor, kendi çapında, gücünde iyi mücadele etti ama arada sıklet farkı vardı. Bu soğuk havada Beşiktaş seyircisi yine takımını yalnız bırakmadı, en fazla tebriği ve alkışı bence onlar hak ediyor. Ne olursa olsun takımlarını yalnız bırakmıyorlar. (FOTOMAÇ)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    ALİ ECE: İKİ NEFİS GOL

    Maçtan önce rakibin teknik direktörü Fatih Tekke “Bekleyeceğiz” demişti, gerçekten de İstanbulspor ilk yarıda çok kalabalık bir alan savunması yaptı. Bu yerleşik derin savunmaya karşı Beşiktaş’ın ısrarla havadan kenar ortalarla gol aramaya çalışması hatalı bir stratejiydi.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    2-0’dan sonra Ghezzal çıkıp Gedson da yarım kanat rolünden alınınca İstanbulspor önce oyunu dengeledi sonra da Mert’in hatasından faydalanarak golü attı. Maçın sonuna doğru Beşiktaş yine üstünlük sağladı ve bu kez Redmond harika bir golle perdeyi kapattı. (FANATİK)

     
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    BÜLENT TİMURLENK: OYUNUN KALBİ

    Beşiktaş, Ghezzal'ın dönüşüyle "ideal 11"ine kavuştu" dediğimizde ideal 11 meselesini biraz açmamız lazım. Bu 11'den geçen sezon idealin parçası olan tek futbolcu Ghezzal idi ve bu yüzden sahadaki 11 futbolcuya kariyerleri, yetenekleriyle Beşiktaş forması giymesi en çok yakışanlar tanımı en doğrusu olur. Beraber oynadıkları maç sayısı az olan ikililere bakalım: Onur-Ghezzal, Tayyip-Colley ve Amir-Salih...

     
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    Fatih Tekke'nin takımı mücadeleyi bırakmadı. Farkı bire indirdiklerinde Şenol Güneş'in değişiklikleri yorgunları kenara getirdi ve rakibin risk alıp boşalttığı alandan nefis bir Redmond golü izledik. Maçın en iyisi sadece jeneriklik golüyle değil oyunun kalbinde yer alan Aboubakar ve iki bek Masuaku ile Onur. (SABAH)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    ATTİLA GÖKÇE: ŞENOL HOCA MENZİLİ UZATMAK İSTİYOR

    Cenk’in golü anlaşılan o ki Aboubakar’ın da iştahını açıyor. İki golcünün birlikte gol attığı maçlara alışıyoruz.. Kaptan bir gol de ortağına attırmak istedi asist diyebileceğimiz bir pas verdi. Kamerunlu durur mu? Sağıyla 25 metreden çok güzel bir vuruş yaparak Jensen’i avladı. 
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    Şenol Güneş’in 63’de Maxim’le Redmond’u oyuna sürmesi Beşiktaş’ın pozisyonlarını zenginleştirirken İstanbulspor’un da tehlikeli kontralarına yol açtı. Sıkıntılı maç zevkle (ve ıstırapla) se yredilen oyuna dönmüştü. Redmond’un 90+3’deki müthiş falsolu atışla imzaladığı gol, Kartal’ı uçurmaya yetti. Şenol Hoca bu uçuşun menzilini uzatmak istiyor ama işi çok zor. Neyse ki “ulusal maç” tatili var. (MİLLİYET)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    CEM DİZDAR: 'ORTA OYUNU' DEĞİL KÜLTÜR FARKIYLA KAZANDI

    İstanbulspor ilk devre boyunca haniyse orta sahaya gitmeye dahi yeltenmedi. Öyle ya, bu planla son iki maçı kazanmışlardı da... Beşiktaş ise bir iki kırık dökük Aboubakar girişimi dışında tek plandaydı; her koşulda Rachid Ghezzal’ı bulmak! O da İstanbul’un isteğini yaptı ve ortaladı durdu devre boyu. 
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    "Beşiktaş icra ettiği oyun değil futbolcu farkı ve 'Kültürel üstünlüğü’ ile maçı kazandı" denebilir. Bu ‘Diken üstü oyun’la maç kazanılır ama tribüne insan kazanılır mı, işte maça ve Beşiktaş’a dair bir soru daha... (FANATİK)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    UĞUR MELEKE: OTOMATİK VİTESLE KAZANDI

    Beşiktaş belki kolay kazanamadı ama son 3 haftada bir otomatik vites geliştirdi. Bu sene Süper Lig, kelimenin tam anlamıyla “iki perdeli” olarak oynanıyor. Bir aylık Dünya Kupası arasının üzerine gelen büyük felaketimiz zaten ilk devreyle ikinci devre arasındaki bağı oldukça zayıflattı. 
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    Bunun üzerine uzayan transfer sezonu ve Hataylı-Gaziantepli futbolcuların kiralanmaları eklenince bazı takımlar adeta martta yeniden çevirdiler kontağı. İşte bu “reset atılmış” takımlardan ikisi, Beşiktaş ve İstanbulspor karşılaştılar dün. (HÜRRİYET)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    ALİ GÜLTİKEN: KALİTELİ OYUNCULAR SORUN ÇÖZER

    Dün akşam bir futbol klasiği Beşiktaş adına tekrar yaşandı. Oyun, sistem, taktik bunlar önemli şeyler. Topa sahip olmayı, oyunu yönlendirmeyi de buna ilave edebiliriz. Ama iş döner dolaşır yetenekli oyuncu noktasına gelir. Elinizde ve kadronuzda mevcutsa, sorun çözer, oyunu istediğiniz noktaya götürürsünüz.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    İstanbulspor'un oyunu zorladığı bölümler ve yakaladığı pozisyonlar olsa da siyah-beyazlı takım, yakaladığı yukarı çıkış ibresini Nathan Redmond'un ayağından gelen üçüncü gol ile aynı yerde tutmayı başardı. (SABAH)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ YILDIZLARIYLA KAZANDI

    Ara transferde yaptığı hamlelerle güçlenen Beşiktaş, kazanmayı sürdürüyor. İstanbulspor’u 3-1’lik bir skorla yenen Siyah-Beyazlılar son haftaların en formda takımı olduğunu da gösterdi. Sağ bek Onur, stoper Colley, orta saha Amir ve Maxim’le güçlenen Beşiktaş’ın performansı başta taraftarı olmak üzere sporseverlerin beğenisini kazandı.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Oyunun kalbi..."

    İlk golü atan Cenk dışında, Aboubakar ve Redmond’un attıkları gollere şapka çıkarmak gerekir. Daha önce yazmıştık. Beşiktaş, bu formu geç yakaladı. Yoksa, şampiyonluk yarışında işler farklı olurdu. (HABERTÜRK)

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