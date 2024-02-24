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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:53
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        Beşiktaş, İstanbulspor maçına hazır!
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Beşiktaş, yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 27'nci haftasında, yarın (25 Şubat Pazar) saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

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