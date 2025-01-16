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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar Son 16 Turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği UFAB 49'a 76-66 mağlup oldu. İlk maçı 64-52 kazanan siyah-beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 16.01.2025 - 22:53
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        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde!
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş, 64-52 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Fransa temsilcisi UFAB 49'a 76-66 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

        Siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Fransa'nın Villenieuve d'Ascq LM ekibiyle eşleşti. Çeyrek final ilk maçı, 20 Şubat'ta Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Marina Shalamberidze (Gürcistan)

        Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 15, Elif Bayram 6, Fagbenle 11, Krajisnik 6, Lazic 3, Peterson 8, Melek Uzunoğlu

        UFAB 49: Ndjok 16, Mendez 8, Alston 11, Diarisso 4, Tahane 12, Merceron 10, Dursus 3, Dornstauder 4, Adams 8

        1. Periyot: 20-24

        Devre: 35-43

        3. Periyot: 47-53

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