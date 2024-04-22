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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş kafilesi, Ankaragücü maçı için başkente geldi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş kafilesi, Ankaragücü maçı için başkente geldi

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:15
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        Beşiktaş, maç için Ankara'da!
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        Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için başkente geldi.

        Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş için geniş güvenlik önlemleri alınırken, siyah-beyazlı takımın taraftarları, oyuncuları havalimanında karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

        İki takım yarın 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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