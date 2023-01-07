Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, N'Koudou, Weghorst
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha Ben Ouanes.
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Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.
Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
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