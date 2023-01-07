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Weghorst'un gol sevinci gündem oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona ererken Wout Weghorst'un gol sevinci gündeme oturdu!

Weghorst'un gol sevinci gündem oldu
HABERTURK.COM

45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.

Golden sonra kale arkasındaki tribüne giden Hollandalı futbolcu Beşiktaş armasını gösterdikten sonra elleriyle kalp işareti yaptı.

Kendisini ayakta alkışlayan tribünleri ellerini açarak selamlayan Weghorst'un daha sonra el salladığı görülürken 'Bye bye' yani 'Güle güle' dediği öne sürüldü.

Hollandalı golcünün bu hareketi kısa sürede gündeme otururken siyah-beyazlı taraftarların bazıları, Weghorst'un ayrılık imasında bulunduğunu ifade etti.

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