45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.
Golden sonra kale arkasındaki tribüne giden Hollandalı futbolcu Beşiktaş armasını gösterdikten sonra elleriyle kalp işareti yaptı.
Kendisini ayakta alkışlayan tribünleri ellerini açarak selamlayan Weghorst'un daha sonra el salladığı görülürken 'Bye bye' yani 'Güle güle' dediği öne sürüldü.
Hollandalı golcünün bu hareketi kısa sürede gündeme otururken siyah-beyazlı taraftarların bazıları, Weghorst'un ayrılık imasında bulunduğunu ifade etti.
İŞTE O SEVİNÇ
— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 7, 2023
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