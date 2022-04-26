Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları

Bu maç Beşiktaş üzerinden okunamaz. Hiçbir oyuncu iyi değildi ve kenardan gelen müdahaleler de çok yetersizdi. Kasımpaşa, aynı Freiburg gibi oynuyor. O oyun Kasımpaşa gibi takımlar için uygun ancak Beşiktaş'ın da buna benzer bir oyun oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta olmaz Beşiktaş, bütün maç tel tel döküldü. Beşiktaş, çok fazla uzun top denedi. Bu tarz rakiplere karşı atılan pasların boyunu kısmalısınız. Bunu yapacak isim de Atiba'ydı. (ÖNDER ÖZEN)