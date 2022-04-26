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Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi

  • 01
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaş’ın akıbetinde belli olan tek şey küme düşmemesi... Çünkü düşenler düştü, düşüyor... Takımın tepeye tırmanacak enerjisi, motivasyonu, istek ve heyecanı da yok. Bildiğiniz sıradan takım oldular. Sonuç olarak Muleka’nın, Ben Ouanes’in akıllıca atılmış gollerini alkışlamak bize düşüyor. Ama biz alkışlarken yönetim ve taraftar aynı kaygıda buluşuyor: “Ne olacak bu takımın hali?” (ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET)
  • 02
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park’ta huzursuz dakikalar yaşıyor. İçlerinden bir dostum şöyle diyor: “Abi keşke deplasmanda oynansaydı. Kumandaya basar, ekranı karartır, unuturduk. Şimdi dağılırken bile üzüntümüz sırtımıza yük oldu” Haklılar... Hem de “ağır yük” oldu! (ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET)
  • 03
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Takımın en deneyimli isimlerinden Vida, son dönemlerin en olumsuz maçını oynadı. Ersin, kalesine gelen 5 isabetli topun 3’ünde gole engel olamadı. Tüm bunların üzerine dağınık ve uyumsuz görünen Beşiktaş, çabuk oyunla telaşlı oyunu da birbirine karıştırıp hücumda etkili olamadı. Yapılan değişiklikler de gereken etkiyi yaratmadı. (GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET)
  • 04
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Umut, iyi başladı ancak 3’üncü golde yaptığı top kaybı golü getirdi. Kenan çok çalıştı ama üretemedi. Valerien İsmael, bu maçtan gereken dersleri çıkartmalı. Beşiktaş’ın 8+3 kuralıyla da ciddi sorunu sahaya yansımaya devam ediyor. Ne yazık ki siyah beyazlıların hiçbir Türk oyuncusu sahada fark yaratacak seviyede değil. (GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET)
  • 05
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Büyük golcüler, Kenan, Güven ve Batshuayi ya pozisyonda yoklar ya da ofsayttalar! Bu halleriyle BAL Ligi'nde bile oynamaları mucize olur. Rıdvan gelişecek diyoruz ama o geriye gidiyor, topun nereye gideceğini hesap etmeden orta açıyor, yaptıklarına orta denirse. Bir kanat neden bir kez olsun son çizgiye inip rakip savunmanın dengesini bozmayı denemez! Neden? Neden? Neden? (TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ)
  • 06
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Aynı şey Rosier için de geçerli; senin zaten golcün yok, rakip savunma dengeliyken gol atman neredeyse imkansız. Öyleyse, üstelik önünde alan varken ne diye inmezsin son çizgiye! Yoksa yasak mı Beşiktaş'ta son çizgiye inip rakibin dengesini bozmak... (TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ)
  • 07
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Böylesine kalitesiz oyuncuları izlemek Beşiktaşlılar için bir dünya sınavı mı? Vida ilk iki golde hatalı... Güven bırakın gol atmayı pas vermeyi beceremezken bu iki futbolcuyla transfer pazarlığı yapılması akıl alacak gibi değil. Gönderin gitsin! (SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ)
  • 08
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaş dün takım olarak tel tel dökülürken Rıdvan Yılmaz ve Ersin'i de belli ki transfer söylentileri kötü etkilemiş. Aman çocuklar dünkü haliniz size yakışmadı, lütfen toparlanın. Pjanic, Batshuayi, Vida, Güven kim gidecekse gitsin. Bakın Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka'ya... Beşiktaşlı idareciler macera aramayın; alın Muleka'yı... (SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ)
  • 09
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaş hücum edemedi... Savunamadı da... Maçın özeti bu... Bu sezon yapılan transferlerin de katkısı ortada. Valerien Ismael'in gelecek sezon işi zor. Gelenler ve gidenler olacak... Beşiktaş'ta kadro mühendisliğinin iyi yapılması şart. Bu oyunla Kartal'ın sınıfta kaldığını söyleyebilirim. (OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM)
  • 10
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaş'ya saha içi problem çok fazla. Valerine İsmael'e önyargılı bakmamak gerekir. Biraz daha zaman verip, sabırlı olup, büyük resme bakıp ondan sonra bir değerlendirmede bulunmak daha doğru olacaktır. (REHA KAPSAL/FOTOMAÇ)
  • 11
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaş'ın 62'de 4'lü savunmaya dönmesi defansta kademe sorunu yaşayan bir takım için zorunluydu. İsmael bu defansla oynamak zorunda kaldığı müddetçe bu ihtimali değerledirmeli. Larin'in girişi geç, Emirhan ve Umut takviyesi de havada kaldı. Beşiktaş'ın vasat oyunu sonuca yansıdı. Üç gol Beşiktaş'a aynada kendini görme fırsatı verdi! (FATİH DOĞAN/SABAH)
  • 12
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Futboldaki her sistem önce kafada sonra da sahada planlanır. Kafada planlananın elindeki oyuncu yapısına uyması bu işin uygulanması için olmazsa olmazdır. Yani Valerien İsmael gönlünden geçeni yapmaya çalışırken eldeki mevcut bu düşünceye uymadı. Her sistemin uygulamasının belli mecburiyetleri var. (ALİ GÜLTİKEN/SABAH)
  • 13
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Yani üçlü savunma ile oynayacağım diyorsan arkadaki oyuncularının hem bire bir savunmayı çok iyi yapması hem de çabuk olmaları lazım. Beşiktaş'ta ise Vida, Welinton ve Montero bu vasıfların ancak yarısını karşılıyor. Dün akşamki gibi iş bire bire döndüğünde karşılarındaki etkili oyuncular fark yaratıyorlar. Muleka bu oyuncuların kişisel eksiklerini iyi kullandı. (ALİ GÜLTİKEN/SABAH)
  • 14
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Beşiktaş'ın 90 dakikalık performansı ilk defa bir arada oynayan oyuncular gibiydi. 11 kişiyi toplasan anca bu kadar uyumsuz oynardı bir takım. Kasımpaşa taş gibiydi. Birbirlerini sahada ne kadar tanıdıklarını gösteriler, hak eden kazandı. Beşiktaş taraftarı futbolcularını alkışladı, ne futbolcular ne Valerien Ismael bugün alkışlanacak bir şey yapmadı. (NİHAT KAHVECİ)
  • 15
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Bu maç Beşiktaş üzerinden okunamaz. Hiçbir oyuncu iyi değildi ve kenardan gelen müdahaleler de çok yetersizdi. Kasımpaşa, aynı Freiburg gibi oynuyor. O oyun Kasımpaşa gibi takımlar için uygun ancak Beşiktaş'ın da buna benzer bir oyun oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta olmaz Beşiktaş, bütün maç tel tel döküldü. Beşiktaş, çok fazla uzun top denedi. Bu tarz rakiplere karşı atılan pasların boyunu kısmalısınız. Bunu yapacak isim de Atiba'ydı. (ÖNDER ÖZEN)
  • 16
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    Valerien Ismael'in kendini çok iyi gördüğü bir oyun var. Ancak bu oyun Beşiktaş'ın ana planı olamaz. Hoca, Beşiktaş'ı tanıdıkça bunun farkına varacaktır. Beşiktaş'ın bir karara ihtiyacı var. Ya yeni bir şey oluşturacak ya da elde olanın üzerinden devam edecek. (METİN TEKİN)
  • 17
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

    u takım, bu kadro bu atletizm kabiliyeti ve teknik beceri ile tempo isteyen 3-4-3'ü oynayamaz. Beşiktaş şampiyon olduğunda Ghezzal dışında tamamen atlet takımdı. Şimdi ne olduğu belli olmayan bir çorba gibi. Öte yandan ön alanda hem teknik hem çabuk oyuncularla oynayan, ligin en iyi hücum hatlarından birine sahip Kasımpaşa da rakip olunca ilk devre çok rahat skor aldılar. (SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK)

     
  • 18
    Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

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