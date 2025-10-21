Habertürk
        Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

        Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 14:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:01
        Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

