Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.