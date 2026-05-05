ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde ilk dört sırayı büyük ölçüde garantileyen siyah-beyazlılar, rotasını tamamen kupaya çevirmiş durumda. Avrupa Ligi play-off turuna katılma hedefi doğrultusunda kupayı müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta, karşılaşmanın tarihine, saatine ve yayıncı kuruluşuna dair detaylar merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor’u karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde heyecan doruğa ulaştı. Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılar, rotasını tamamen kupaya çevirirken Avrupa bileti için en önemli fırsat olarak bu organizasyonu görüyor. Kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off aşamasından yer almayı hedefleyen Beşiktaş’ta, zorlu karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, 5 Mayıs Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Tüpraş Stadı’nda sahne alacak kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Murillo, Bilal Toure, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Jota Silva, Oh
Konyaspor: Deniz, Nagalo, Adil, Berkan, Uğurcan, Melih, Jevtovic, Bardhi, Olaigbe, Muleka