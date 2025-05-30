Beşiktaş Kulübü olağanüstü genel kurul yapacak Beşiktaş Kulübü çeşitli taşınmazlarla ilgili projeler, yeni yatırımlar, kira sözleşmeleri gibi bazı konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi için genel kurulun toplanacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:08 facebook

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