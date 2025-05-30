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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü olağanüstü genel kurul yapacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü olağanüstü genel kurul yapacak

        Beşiktaş Kulübü çeşitli taşınmazlarla ilgili projeler, yeni yatırımlar, kira sözleşmeleri gibi bazı konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi için genel kurulun toplanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:08
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        Beşiktaş'tan olağanüstü genel kurul kararı
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        Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını açıkladı. Kulübün açıklamasında, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki genel kurulun 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde yapılacağı belirtildi.

        Toplantıda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

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