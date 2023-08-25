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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Newcastle United'ın kaptanına talip oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Newcastle United'ın kaptanına talip oldu

        Bir süredir stoper takviyesi için çalışmalar yürüten Beşiktaş aradığı ismi İngiltere'de buldu! Siyah-beyazlıların Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 22:16 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:16
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        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, iddiaya göre Newcastle United'ın kaptanlarından 28 yaşındaki stoper Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgileniyor.

        Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın, İngiltere Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen İngiliz oyuncuya, resmi teklifte bulunması bekleniyor denildi.

        Newcastle United ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. United, 27 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Liverpool ile karşılaşacak.

        Lascelles ise geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'de 7 maça çıkmış gol ve asist kaydedememişti.

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