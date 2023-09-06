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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı

        Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:51
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        Oğuzhan Akgün, Sarıyer'e kiralandı
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        Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.

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