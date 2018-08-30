Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seyircisi önünde Partizan'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmanın peşinde.

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - PARTIZAN MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ - PARTIZAN

SAAT: 21:00

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: Spor Smart

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etmekte olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta rakiplerine 80 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ REKORUNU GÜNCELLİYOR

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 32. karşılaşmasını oynuyor. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Partizan mücadelesiyle bu rekorunu 32 müsabakaya yükseltti. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 52 gol atan Beşiktaş, kalesinde 43 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 108. MAÇI

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alıyor. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 107 49 22 36 170 128 Toplam 209 80 45 84 276 297

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

İÇ SAHADA 105. MAÇINI OYNUYOR

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 105. iç saha maçını yapıyor. Avrupa kupalarında rakiplerini 104 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 54 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 158 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.

PARTIZAN İLE 4. KEZ RAKİP

Beşiktaş, Partizan ile Avrupa kupalarında 4. maçını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde rakiplerinden biri olan Partizan'ı her iki maçta da yendi. Deplasmandaki ilk maçı Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-0 kazanan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmada ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon play-off turunda rakibi olan Partizan ile deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

GRUPLAR YARIN BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek kuraların ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, gruplara doğrudan katılacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Beşiktaş ise ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde kuralara katılacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.

İLK HAFTA MAÇLARI 20 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

VODAFONE PARK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ