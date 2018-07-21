Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor... Fabri'yi 6.4 milyon Euro'ya Fulham'a, Dusko Tosic'i 4.5 milyon Euro'ya Çin'e ve Mitrovic'i 3.7 milyon Euro'ya Club Brugge'e gönderen Beşiktaş'ta, Quaresma da transfer olmak üzere. Adı gizli tutulan bir Çin kulübünün 34 yaşındaki yıldız için hem Beşiktaş'a hem de Portekizli futbolcuya cazip bir teklif sunduğu öğrenildi.

YÖNETİM MEMNUN

Siyah-Beyazlılar'a ilk olarak 6 milyon Euro'luk teklif sunulduğu ve sonrasında 8 milyon Euro'ya çıkarıldığı bildirildi. Bu rakam yönetimi memnun ederken, Siyah-Beyazlı kurmaylar 8 milyon Euro'luk bonservis önerisini kabul etti.

Q7'YE YILLIK 9 MİLYON EURO!

Dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir girişimde bulunan Çinliler'in, Beşiktaş'a sunduğu 8 milyon Euro'luk teklifin yanı sıra, Q7 için de kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Çin kulübünün yetkililerinin yıldız futbolcuya yıllık 9 milyon Euro gibi astronomik bir ücret sunduğu ifade edildi.

Bu yüksek teklif karşısında Quaresma'nın aklının karıştığı ve karar aşamasında olduğu öğrenildi. Q7'nin "Evet" demesi halinde resmi imzaların atılacağı ve transferin olumlu noktalacağı dile getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ