Başarılı kalecisi Fabri'yi Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'a 6.4 milyon Euro karşılığında gönderen Beşiktaş, listesindeki file bekçilerinden Burasasporlu Harun Tekin için Yeşil-Beyazlı kulübe Vagner Love önerisi sundu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda çok sıcak bakmadığı Vagner Love'ı gönderip, 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızın

maliyetlerinden kurtulmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, kaleyi Tolga Zengin ile beraber koruyacağını düşündüğü Harun Tekin için temalarını sıklaştırdı.

Uzun bir süredir gündemde olan Bursaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Harun Tekin için Vagner Love ile takas önerisi getirildi. Konuyu değerlendirmeye alan Bursaspor Kulübü'nün takas konusundaki kararını önümüzdeki hafta vermesi bekleniyor.

149 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Harun Tekin, Bursaspor ile 149 karşılaşmada oynadı. Daha önce iki kez de milli formayı fırtına geçiren başarılı file bekçisi, geçen sezon Süper Lig'de süre aldığı 31 mücadelede kalesinde 46 gol gördü.

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