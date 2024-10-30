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        Beşiktaş Rashica'yı arıyor!

        Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbi maçta 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yokluğu arandı.

        Giriş: 30.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:09
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        Beşiktaş Rashica'yı arıyor!
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        Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica, Konyaspor maçını kaçırırken Galatasaray derbisinde de forma giyemedi.

        Rashica'nın yokluğunda Beşiktaş'ın sağ kanadında Joao Mario başlarken Rafa Silva da sağ kanada geçti.

        Buna karşın siyah-beyazlılar, çoğunlukla Semih Kılıçsoy'un bulunduğu sol kanattan hücum ederken beklenen pozisyonları bulmakta zorlandı.

        Siyah-beyazlıların hücumlarının yüzde 40'ı soldan gelişirken diğer bölgelerin oranı ortadan yüzde 31, sağ kanattan ise yüzde 29 oldu.

        Rashica'nın yokluğunda sağ kanatta etkili olamayan Beşiktaş'ta sağ bek Jona Svensson'un performası da beklentilerin altında kaldı.

        Svensson, 85. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı.

        Beşiktaş'ın kanatlarda kullandığı Ernest Muçi, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy isimleri arasında tek orijinal kanat oyuncusu olan Rashica sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemedi.

        Rashica, Konyaspor, Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçırmak zorunda kaldı.

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