Beşiktaş sabah sahada, akşam salonda çalıştı!

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.

eknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Akşam salonda yapılan antrenmanda ise üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleşti.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30’da salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.