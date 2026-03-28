Beşiktaş salonda çalıştı

Antalya'da, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan Kumköy'de, Aksu Belediyesi tarafından, kaçak 750 civarındaki çardağın yıkımı sonrası tespit edilen, kuma gömülü araç lastikleriyle yapılmış 1500'ü aşkın lağım çukuru temizlendi. Kuş ve doğa gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun ile Antalya... Daha Fazla Göster

Antalya'da, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan Kumköy'de, Aksu Belediyesi tarafından, kaçak 750 civarındaki çardağın yıkımı sonrası tespit edilen, kuma gömülü araç lastikleriyle yapılmış 1500'ü aşkın lağım çukuru temizlendi. Kuş ve doğa gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun ile Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu üyeleri, duruma sebep olanlara gerekli cezaların verilmesi yönünde çağrı yaptı. (DHA) Daha Az Göster