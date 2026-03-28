Beşiktaş salonda çalıştı
Giriş: 28.03.2026 - 16:19
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 45 dakika sürdü.
Oyuncular günün ilk antrenmanında gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ