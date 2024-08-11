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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor: Kara Kartal'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor: Kara Kartal'ın muhtemel 11'i

        Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle ligdeki ilk maçına Samsun'da çıkıyor. Şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlıların muhtemel 11'i de büyük ölçüde netleşti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:40
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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        Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

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        KADRODA BEŞ YENİ İSİM VAR

        Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

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        Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

        5

        Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

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        GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN İLK LİG MAÇI

        Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.

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        Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.

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        MUHTEMEL 11

        MERT

        9

        SVENSSON

        10

        PAULISTA

        11

        COLLEY

        12

        MASUAKU

        13

        AL-MUSRATI

        14

        SALİH

        15

        RASHICA

        16

        RAFA SILVA

        17

        SEMİH

        18

        IMMOBILE

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