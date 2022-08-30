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Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...

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  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "GOL ŞÜPHESİ YAŞAMIYORLAR"

    Şüpheye yer bırakmadan ilk yarıda işi bitiriyor. Beşiktaş takım olarak ceza sahası içerisinde çok etkili hale geldi. O bölgeye top indirilmesi yeterli. Weghorst, Muleka, N'Koudou, Dele Alli ile ve ceza sahasına giren her oyuncusu ile pozisyon yaratıyor... Beşiktaş hem yerden hem de havadan rakipleri için korkulan bir ekip oldu. Skorları da çok erken yakaladığı için İstanbul'daki maçlar izleyenler için bir festivale dönüşüyor. Hem oynayan keyif alıyor hem izleyenler... Coşku takımın her bölgesinde hissediliyor. Golcüler dışında bireysel olarak öne çıkan diğer önemli oyuncu da Salih... Hem kendi seviyesini yukarıya çekti hem de Beşiktaş'ın temposuna ayar veriyor. Necip'e de ayrı bir parantez açalım. Saygıyı çok hak ediyor. Kocaman bir alkış da Kaptan'a... Tüm bunların yanında Dele Alli'nin isminin yarattığı heyecan da takımın iç enerjisine yansımış durumda. Bu coşkuyu yalnız taraftarda değil Dele Alli ve tüm oyuncularda gördük. (ALİ GÜLTİKEN - SABAH)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "YABANCILAR BU LİGİN ÜZERİNDE"

    Beşiktaş, dün ilk 45 dakikada çok yüksek tempo ve yoğun pres ile Sivasspor karşısında farka gitti. Wout Weghorst’un gol sayısı kaç olur? Onu bilemem ama bu kadar faydalı, takımı için oynayan, arkadaşlarını oyunun içine alan başka bir santrfor uzun yıllardır görmedik. İlk golde 2 savunmacıyı öne taşıyıp Jackson Muleka’ya alan yaratan ve topukla asist yapan Hollandalı santrfor, ikinci golde de Valentin Rosier’in ortasında geçen hafta olduğu gibi şık bir kafa golüne imza attı. Beşiktaş’ın gerçekten de yabancı oyuncu kalitesi bu ligin üzerinde. Yerlilerden de Necip Uysal ve Salih Uçan dün iyi futbol oynadı. Beşiktaş, iç sahada kolay gol bulur. Dele Alli gibi problem çözecek bir oyuncu da kalitesini ortaya koydu ve çok şey katacak. Üstelik bu takıma şampiyonluk sezonunun en iyi 2 oyuncusu Rachid Ghezzal ve Josef De Souza gibi kaliteli ayaklar da katılacak. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig patentli oyuncularıyla gerek fiziksel gerekse de teknik olarak çok güçlü bir kadroya sahip. Tek eksiği yerli oyuncu rotasyonu. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "HIRSLI, YIPRATICI, KALİTELİ, BİTİRİCİ"

    Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinden sonra şampiyonluk oranları güncellenmeli... 25 milyon Euro'ya takım kuran Beşiktaş, 100 milyon Euro'luk takım efekti oluşturabilir. Dün Sivas maçında ortaya çıkan potansiyel kendini hissettirdi. Kalitenin hırsla bütünleşip başarılı bir takıma dönüşmesinin ayak izleri vardı. Dele Alli teknik kapasitesi, oyun hakimiyeti kadar dün gece 26 yaşında bir yıldız olarak hırsıyla yeni çıkış yakalamaya, bir başarı hikâyesi yazmaya geldiğini tribünlere hissettirdi. Sadece Dele Alli değil, Beşiktaş "başarıya aç, çıkış arayan" bir sürü futbolcudan kurulu bir takım... Hırslı-yıpratıcı, kaliteli-iş bitirici bir ekip oldular. Bu tabloyu Ghezzal, Cenk Tosun, Josef'in destekleyeceği düşünüldüğünde Beşiktaş çok gol atar, çok can yakar. Her takım Sivas gibi orta sahada bu kadar kırılganlık yaşamaz. Necip ve Saiss'in hatasız oynadığı maçta geri dörtlünün sağındaki Rosier iki maçtır ülkeye "Nasıl büyük takım beki olunurun" örneklerini sergilemeye devam ediyor... (FATİH DOĞAN - SABAH)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "DELE ALLI KAÇ ANTRENMANA ÇIKTI?"

    Savunma, gayet sakin telaşsız yapıyor işini. Necip dahil hepsi de oyun kurarak çıkıyorlar. Belli ki buna da çalışmışlar. Bekler (Rossier ve Masuaku) zaten hazır… Evet herkes oynamaya amade. Hatta Dele Alli bile. Premier Lig’in en şaşırtıcı kariyerine sahip oyuncusu yeniden yeşermek için geldiği İstanbul’da kaç antrenmana çıktı bilmiyoruz ama 11’de başlıyor maça. Topla buluşması, en az iki arkadaşına pas verecek hazırlıkla oyunu izlemesi, isabetli pasları, ceza alanında yumuşak aşırtma toplarıyla iki arkadaşını gol pozisyonuna sokması alkışlanacak güzellikler. İtiraf edelim: Ayağının tozuyla maça başlayan kadroda yer almasını biraz “popülist” karar olarak karşılamıştım ama, hayır… Adam hazırmış. Oyuna keyif katıyor. Dileyelim, o da biz de hayal kırıklığına uğramayız. Peki doksan dakikaya yayılmış tempolu yetmiş dakikaya ne dersiniz? Haydi, dileyelim tüm takımlar öyle yükselsin. Özetle... Aşkla, şevkle… Kendilerini tüketircesine sprinter hızındaki oyunları ve golleri ile Beşiktaşlı oyuncular bu lige çok farklı bir hava getirdi. Gözlemekte ve izlemekte yarar var. Üstelik, keyif de vaat ediyorlar. (ATTİLA GÖKÇE - MİLLİYET)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "BEŞİKTAŞ ORDUSU"

    Komandoları var Kartal'ın: Sahanın her yerine yetişen, didişen, ısıran, koparan Fernandes gibi. Tekniğini hırsı ve mücadeleci karakteriyle birleştiren Salih Uçan gibi... Jandarmaları var Beşiktaş'ın, tüm kaçakları yakalayan Rosier gibi... Kademe ustası Mosuaku ve Saiss gibi... Ve de, her şart altında, ihtiyaç halinde ilk başvurulacak Necip gibi... İlk yarı kusursuz fırtına gibiydi Siyah-beyazlılar. Sahanın her yerinde topun arkasına ve de rakibin karşısına geçtiler, savaştılar, kazandılar. Muleka'nın ilk golünde Weghorst'un asisti müthişti. N'Kouduo'nun bindirmeleri, Muleka'nın ele-avuca sığmaz bitirimciliği... Böyle bir ilk yarının ardından ikinci yarıda Beşiktaş'ın vites düşürmesi normaldi. Gelelim Beşiktaş Ordusu'nun komutanına; Valerien İsmael takımı fizik olarak müthiş hazırlıyor ona şüphe yok ancak hala bana güven vermiyor. Yine de önce üçlü savunmadan, sonra klasik 4-3-3'ten vazgeçmesi önemli. (TURGAY DEMİR - FOTOMAÇ)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "MUHTEŞEM BEŞİKTAŞ"

    Beşiktaş tüm anlamıyla futbol resitali ortaya koydu. Takımın fizik gücü başta olmak üzere, moral motivasyonu üst seviyedeydi. Futbolculardaki kazanma arzusunu gören taraftarlar coştukça coştu ve tribünde de harika bir ambiyans oluştu. Sivasspor'u kendi sahasına hapseden Beşiktaş'ta, teknik direktörden, futbolcusuna, harika takıma emek veren herkese şapkamı çıkarıyorum. Beşiktaş transferde müthiş bir nokta atışı transferler yapmış. Buraya yazıyorum; Weghorst bu sezon uzak ara gol kralı olur. Hollandalı hem atıyor, hem attırıyor. Muleka da genç yaşına rağmen müthiş oynuyor. Belli ki, takım öyle böyle değil, iyi çalışıyor. Özellikle duran toplardaki varyasyonlar rakibin başını döndürürken izleyenlere keyif veriyor. Dün ilk kez sahaya çıkan Dele Alli artık 'Bizim Ali'... İlk günden böyle oynarsa sonrası rakipler için korkulu rüya olur. Bu hafta sonu tüm takımların maçını izledim. Şunu söyleyebilirim ki; şu anda iyisi Beşiktaş... Elimizle tahtaya vuralım; nazar değmesin. (SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "NEFES ALDIRMADILAR"

    Şu bir gerçek ki Beşiktaş bu sezon iç sahada en etkili takım olacak. Taraftarlarla inanılmaz bir bütünleşme var. Rakip tatkım nefes bile alamadan kalesinde pozisyon üstüne pozisyon görüyor. Top hep Beşiktaş'ta. Kaybedilen toplar da hemen kazanılıyor. Kısaca işler iyi gidiyor. 2. yarıda da pozisyonlar vardı ama 70'den sonra da fiziksel bir düşüş dikkat çekti. Beşiktaş sonuçta dün gece istediğini çok iyi bir oyunla aldı ve liderliğin keyfini yaşadı. Beşiktaş evinde bambaşka oynuyor. Beşiktaş topu çabuk kazanıyor. Muleka, Weghorst ve sonrasında yine Muleka'nın golleri Sivas takımını ilk yarıda teslim aldı diyebiliriz. (OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM)

     
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "İlk yarı cevval ikincide bitkin"

    Beşiktaş, ilk haftadaki Kayseri maçı dışarıda dursun, ilk devreleri hep yüksek tempoda oynamış bir takım.Dün akşam da aynısını yaptı. Rakibinin üzerine öyle tempolu yüklendi ki,Çalımbay takımı nefes alamaz haldeydi. Sivas karşı kaleyi göremeden devre 3-0 olmuştu bile. Özellikle ilk golün temposu o kadar yüksekti ki, rakip üzerinde ürkütücü olmalı. Bir diğer ayrıntı Ghezzal’ın yokluğunda Rosier’in koridor kullanımı… Oyuncu önü açılıp direkt oynadığında ikinci golde olduğu gibi hayli faydalı işler yapabiliyor. Ancak Ghezzal olduğunda "meziyet" Rosier’in önünü tıkıyor sanki. (Cem Dizdar -Fanatik)
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

    "Yine süper ilk yarı"

    "Alanyaspor, Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş Süper Lig ölçeğinde üst üste üçüncü mükemmele yakın ilk yarıyı oynadı. Üstelik Ghezzal ve Josef’siz üst üste oynadığı iki maçın ilk yarılarında Beşiktaş gol olup yağarken kalesinde de pozisyon vermedi. Weghorst, Süper Lig ölçeği için simyacı tipi santrfor: Her yaptığı pres hamlesinde, her topa dokunuşunda Beşiktaş lehine altın değerinde. Beşiktaş 42’de bir kez daha Valerien Ismael’in çok çalıştırdığı bol alternatifli duran top organizasyonunun sonucu 3-0 öne geçtiğinde topla oynama oranı da %70’ti."

    (Ali Ece - Fanatik)

     
  • Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları - Spor haberleri

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