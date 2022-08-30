Beşiktaş - Sivasspor yazar yorumları

"GOL ŞÜPHESİ YAŞAMIYORLAR"

Şüpheye yer bırakmadan ilk yarıda işi bitiriyor. Beşiktaş takım olarak ceza sahası içerisinde çok etkili hale geldi. O bölgeye top indirilmesi yeterli. Weghorst, Muleka, N'Koudou, Dele Alli ile ve ceza sahasına giren her oyuncusu ile pozisyon yaratıyor... Beşiktaş hem yerden hem de havadan rakipleri için korkulan bir ekip oldu. Skorları da çok erken yakaladığı için İstanbul'daki maçlar izleyenler için bir festivale dönüşüyor. Hem oynayan keyif alıyor hem izleyenler... Coşku takımın her bölgesinde hissediliyor. Golcüler dışında bireysel olarak öne çıkan diğer önemli oyuncu da Salih... Hem kendi seviyesini yukarıya çekti hem de Beşiktaş'ın temposuna ayar veriyor. Necip'e de ayrı bir parantez açalım. Saygıyı çok hak ediyor. Kocaman bir alkış da Kaptan'a... Tüm bunların yanında Dele Alli'nin isminin yarattığı heyecan da takımın iç enerjisine yansımış durumda. Bu coşkuyu yalnız taraftarda değil Dele Alli ve tüm oyuncularda gördük. (ALİ GÜLTİKEN - SABAH)