Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Buva ile Alexander'ın pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 16-11 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan karşılıklı sayılar üretirken, Beşiktaş Sompo Japan ilk çeyreği 30-24 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Alexander'ın iç ve dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 14. dakikada farkı 18 sayıya (46-28) çıkardı. Tiby ile Hayes'le boyalı alandan sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Gibson'ın basketleriyle karşılık veren siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 58-43 üstün gitti.
İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Beşiktaş Sompo Japan karşısında oyunu dengeleyen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Eldridge'nin üç sayılık basketiyle 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-59. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekerken, siyah-beyazlılar final periyoduna 69-61 önde girdi.
Son çeyrekte pota altında Buva'yla rakibine üstünlük kuran ve savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 73-63. Savunma direnci düşen siyah-beyazlı ekip karşısında Hayes'in etkili oyunuyla sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 38. dakikada farkı 5 sayıya (80-75) düşürdü. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Buva ile Rich'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 90-84 galip ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 6, Pressey, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 24, Buva 23, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf, Dusan Cantekin 3, Kenan Sipahi 12, Gibson 14
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 2, Hayes 33, Eldridge 5, Tiby 23, Tankeu 11, Berkay Candan 4, Merthan Mutlu 6, Kerem Özkan
1. Periyot: 30-24
Devre: 58-43
3. Periyot: 69-61
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.