Mücadelenin ilk çeyreği düşük tempoda oynandı. Pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Falco karşısında birinci periyodu 14-12 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hızlı hücumlardan skor üreterek başlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher'ın son saniyedeki üç sayılık basketiyle Macaristan temsilcisi karşısında soyunma odasına da 33-27 üstün gitti.
Savunmada zayıf kalan rakibi karşısında ikinci yarıya tempolu bir oyunla giren siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 45-31. Beşiktaş Sompo Sigorta, son çeyreğe 50-41 önde girdi.
Final periyodunda Falco, Reddic'in sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışsa da isabetli dış atışlarla farkı açan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 74-49 kazandı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Dariusz Zapolski (Polonya),Sasa Maricic (Sırbistan),Alexandre Deman (Fransa)
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 8, McKissic 20, İsmet Akpınar 10, Durisic 4, Samet Geyik 2, Gotcher 3, Ömer Utku Al 1, McAdoo 12, Burak Can Yıldızlı 14, Can Turgut
Falco: Varadi 2, Perl 6, Benke, Washington 8, Lake 2, Reddic 21, Curry 3, Hooker 5, Filipovity 2
1. Periyot: 14-12
Devre: 33-27
3. Periyot: 50-41
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