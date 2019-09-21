Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ne de kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya eleştiriler devam ederken yapılan transferlerin verimsizliği de dikkat çekti. Yeni sezonda 5 resmi maça çıkan siyah-beyazlılarda 16 milyon Euro harcanan transferlerin hiçbirisi skora katkı sağlamazken gösterdikleri performanslar da soru işareti yarattı.

7 YABANCI DA SUSKUN KALDI!

Stoper Victor Ruiz, Gazişehir ve Slovan Bratislava maçında yaptığı hatalarla dikkat çekerken Mohamed Elneny, ilk kez çıktığı Gaziantep deplasmanında sorumsuzca kırmızı kart görmüştü. Sağ bek Douglas ile sol bek Rebocho da buldukları şansları iyi değerlendiremezken hücum hattında da tam bir hayal kırıklığı oldu.

Büyük umutlarla gelen Tyler Boyd, Gazişehir karşısında kulübede başlarken Slovan Bratislava maçında kadroya bile alınmadı. Yine yenilerden Diaby ve N'Koudou da beklenen performansı sergileyemezken sadece N'Koudou Slovan Bratislava maçında açtığı ortayla rakibinin kendi kalesine attığı golü hazırladı.

EZELİ RAKİPLERDE YENİLER KATKI VERİYOR

Galatasaray'da yenilerden Ryan Babel 2 gol, Adem Büyük ve Radamel Falcao da 1 gollük katkı yaparken, Nzonzi ile Seri 1 asist üretti. Fenerbahçe'de Vedat Muriç 2 gol, Emre Belözoğlu ve Tolga Ciğerci 1 gol ve 1 asist, Garry Rodrigues ise 1 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise Alexander Sörloth 4 gol atarken Yusuf Sarı 1 asist üretti.