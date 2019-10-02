Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor

Be\u015fikta\u015f ta 13 Ekim\u2019de yap\u0131lacak se\u00e7im \u00f6ncesinde g\u00f6zler ba\u015fkan Fikret Orman\u2019a \u00e7evrildi. TRT Spor un haberine g\u00f6re; Orman\u2019\u0131n yak\u0131n \u00e7evresine ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini ve aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi gelen haberler aras\u0131nda... Ba\u015fkan aday\u0131 olmas\u0131 beklenen Ahmet Nur \u00c7ebi nin se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131\u011f\u0131 ve ba\u015fvuru i\u00e7in mecburi olan 250 imza i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 biliniyor.\u00a02. ba\u015fkanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemden y\u00f6netim kurulundaki isimlerle de g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015f veri\u015finde bulunan \u00c7ebi nin yak\u0131n zamanda adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc se\u00e7imde aday olmas\u0131 muhtemel olan \u0130smail \u00dcnal da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.\u00a0Camian\u0131n \u00f6nde gelen isimleri ile g\u00f6r\u00fc\u015fen \u00dcnal \u0131n ba\u015fkan adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurusunu yak\u0131n zamanda yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\u00a0\u0130smail \u00dcnal, \u00f6zellikle nakit sorunu i\u00e7in \u00e7\u00f6z\u00fcm ar\u0131yor. SERDAL ADALI DAN ADAYLIK A\u00c7IKLAMASI Son se\u00e7imde 1617 oy alan H\u00fcrser Tekinoktay da adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamaya haz\u0131rlan\u0131yor. Kul\u00fcpteki ekonomik krizi \u00e7\u00f6zebilmek i\u00e7in yeni projelerle kongre \u00fcyelerinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak olan Tekinoktay \u0131n 250 imza i\u00e7in giri\u015fimlere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Ba\u015fkan Fikret Orman \u0131n aday olmamas\u0131 durumunda, Be\u015fikta\u015f \u0131n 3 adayla se\u00e7ime gitmesi bekleniyor.