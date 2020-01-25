Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Pedro Rebocho, kadroda yer almadı

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ve Pedro Rebocho, kadroda yer almadı

Ljajic

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından antrenör Şenol Fidan yönetiminde son çalışmasını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik çalışma yapan oyuncular, çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

MAÇ KADROSU

Siyah-beyazlı ekipte Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna Adem Ljajic ile Pedro Rebocho'yu almadı.

Sarı kart cezalısı Muhammed Elneny ile sakat oyuncular Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens de kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz,
Georges N’Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Beşiktaş, Göztepe maçı için bugün İzmir'e gidecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı mutemel 11'i! Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta
FUTBOLYanal kararını verdi!
Abdullah Avcı, Beşiktaş futbolcularıyla vedalaştı
FUTBOLAbdullah Avcı, takımla vedalaştı!
Son dakika transfer haberleri - Biten transferler - CANLI transfer odası - Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray...
FUTBOLLidere Brezilyalı yıldız!
Beşiktaş'ta Ljajic şoku yaşanıyor!
FUTBOLBeşiktaş'ta Ljajic şoku!
Rıza Çalımbay: Transferler bugün geliyor
FUTBOL“Transferler bugün geliyor”
Göztepe ve Beşiktaş arasında 52. randevu
FUTBOLGöztepe ve Beşiktaş arasında 52. randevu
Denizlispor, deplasman tribün gelirini afet bölgesine bağışlayacak
FUTBOLDenizlispor'un geliri afet bölgesine
Samsunspor deprem bölgesi için oynayacak
FUTBOLSamsunspor deprem bölgesi için oynayacak
Süper Lig'de "yaprak dökümü" sürüyor
FUTBOLYaprak dökümü sürüyor
Bandırmaspor'un tribün geliri deprem bölgesine gidecek
FUTBOLBandırmaspor'un geliri deprem bölgesine

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X