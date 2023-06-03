4 Temmuz 2022'de Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira'ya tazminatı olan 370 bin euroluk ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle siyah-beyazlılara böyle bir ceza verildiği belirtilirken, Habertürk'ün edindiği bilgilere göre herhangi bir yaptırımın söz konusu olmadığı öğrenildi.