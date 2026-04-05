Beşiktaş'ta Amir Murillo hastaneye kaldırıldı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Amir Murillo, kafa travması şüphesi sebebiyle devre arasında oyundan çıktı ve hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 05.04.2026 - 21:18
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Siyah-beyazlıların sağ beki Amir Murillo, devre arasında kafa travması ve çatlak riski şüphesiyle oyundan alındı.
30 yaşındaki futbolcu, yerini Gökhan Sazdağı'ya bıraktı.
