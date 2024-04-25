Beşiktaş'ta aynı eve 3. kez araç çarptı: Deprem oldu sandık ama alıştık
İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan daireye 3 ayda içinde 3 kez araç çarptı. Deprem oldu sanarak uyanan bina sakinleri, "Bu 3 ayda üçüncü kaza. 1 ay önce olan kazanın masrafının ödemesini dün aldık bugün yine araba girdi." diye konuştu.
Beşiktaş Yıldız Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ay içerisinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı.
Kaza dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 58 yaşındaki Erten Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Selver Yaprak’ın yaşadığı bodrum kattaki daireye çarptı.
Büyük bir gürültüyle uyanan Yaprak, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.
Kazada yaralanan olmazken dairenin demirli penreleri hasar gördü.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİR ÖNCEKİNİN MASRAFINI DAHA DÜN ALDIK"
3 ay içerisinde evine 3 aracın çarptığını söyleyen Selver Yaprak, "Benzer bir kaza bir ay önce de olmuştu. Bu sabah yine bir gürültüyle uyandık. O saatte ben uyuyordum, kazadan 10 dakika önce su içmeye kalkmıştım. Yine yokuştan inen araba girdi. Bu 3 ayda üçüncü kaza. 1 ay önce olan kazanın masrafının ödemesini dün aldık bugün yine araba girdi." dedi.
Kazanın ardından dışarı çıktığında sürücünün şok geçirdiğini anlatan Yaprak, Komşumuz sakinleştirmeye çalışıp su vermiş. Sabah saat 6 gibi bana sütçü geldi kaza olduğunda uyanıktım. Yine demirler değişecek, camlar değişecek" diye konuştu.
"DEPREM OLDU ZANNETTİK"
Bu kazalarının toplamda 6 kere yaşandığı söyleyen apartmanın 30 yıldır yöneticisi olan Coşkun Ökol, "Bu apartmanda 60 yıldır yaşıyorum. 30 yıldır da yöneticisiyim. Bu yaşadığımız olay 3 ayda 3 kez oldu. Benim çocukluğumdan bu yana da 3 kez daha olmuştu. Bu olayı 6 kez yaşadık. Bu yokuşa hız kesici koydular, 2 tane koydular ama az. Arabalar yine vites boşta iniyorlar, yine hızlı geliyorlar ve apartmanın içine giriyorlar. Buna engel olamıyoruz, çözüm bulunması lazım. Yokuş iniş değil çıkış yapılabilir, hız kesici sayısı artırılabilir, buraya çelik halat konulabilir. Sabahın altısında deprem oluyor zannettik. Burada trajikomik bir durum var. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle. Sokağın kalabalık olduğu bir anda bu kazanın sonu ölümdür. Yokuş dik ve boş viteste gelen bir arabayı durdurmak imkansız. Şoförün ehliyeti yoktu, suçunu kabul ediyor. Sonrasında el frenine asıldım ama durduramadım diyor. Boş viteste indikten sonra bir değil iki tane el freni çeksen ne olur. Birinci viteste inse hiç böyle sorunlar olmayacak" dedi