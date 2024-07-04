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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta ayrılık: Rosier, Leganes ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılık: Rosier, Leganes ile anlaştı!

        Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor. Rosier, İspanya'dan Leganes ile anlaşma sağladı.

        Giriş: 04.07.2024 - 18:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:33
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        Beşiktaş'ta ayrılık!
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        Beşiktaş'ta teknik direktör van Bronckhorst'un gelecek planları arasında yer almayan Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor.

        Beşiktaş forması giyen Fransız futbolcu Valentin Rosier, Leganes ile anlaşma sağladı.

        Rosier'in La Liga ekibine kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

        Valentin Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Nice'te forma giydi.

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