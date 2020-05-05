Alacakları nedeniyle Beşiktaş'la olan sözleşmesini fesheden Loris Karius'un ardından Kartal'da gözler diğer yabancılara çevrildi. Kartal'a devre arasında Fiorentina'da kiralık gelen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Kevin-Prince Boateng'in 10 maça çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacaktı. Ancak yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon alacağı 1.7 milyon Euro'luk maaşı en büyük sorun. Siyah-beyazlıların bu ücreti indirmek için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar ilerleme kaydedemediği ifade edilirken Boateng'le de yolların ayrılması bekleniyor.