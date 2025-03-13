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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta birlik iftarı: Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta birlik iftarı: Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması!

        Beşiktaş Kulübünün önde gelen isimleri iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar çıkışında yabancı hakem konusuna da değinen Mecnun Otyakmaz, "Beşiktaş camiasının daveti için Serdal Adalı'ya teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Yabancı hakem konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 13.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:02
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        "Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması!"
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        Beşiktaş Kulübünün önde gelen isimleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki organizasyon, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da düzenlendi.

        İftara Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Serdar Bilgili, Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Yücel, eski yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı katıldı.

        Sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Beşiktaş camiasında uzun süredir konuşulan birlik ve beraberlik ortamı da sağlanmış oldu.

        OTYAKMAZ'DAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

        İftar çıkışında yabancı hakem konusuna da değinen Mecnun Otyakmaz, "Beşiktaş camiasının daveti için Serdal Adalı'ya teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Yabancı hakem konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

        SERDAR BİLGİLİ'DEN BİRLİK MESAJI

        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ise "Camiamızın birlikteliği açısından buna ihtiyaç vardı. Sayın Serdal Başkana çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların artması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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