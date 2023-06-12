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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için Burak Yılmaz'ın ismi geçiyor

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  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş görevinden ayrıldı.
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    Bektaş'ın teknik adamlık yapmak için görevinden ayrılığı öğrenilirken yerine gelecek isim isim de merakla bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile futbol kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Güneş'in yardımcılığı için öne çıkan isim konumunda.
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    Beşiktaş'a yıllar sonra 2018'de dönüp sonrasında Fransa'ya transfer olan Burak Yılmaz, antrenör olarak siyah-beyazlı camiaya dönebilir.
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    Güneş'in eski golcüsüne sıcak baktığı öğrenilirken yönetimle bir araya gelerek bu konunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

    Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Şenol Güneş ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    "Teknik direktör olabilmek için çok çalışmam gerekiyor, güzel bir proje içinde yer almak isterim. Buraya Şenol Hocam'ın yanından geldim." 
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

    "Aklında mutlaka benimle ilgili bir şey vardır ama henüz deklare etmedi. Bana yakışacak bir proje olursa saha kenarında olmak, teknik direktörlük yapmak isterim."

     
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!

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