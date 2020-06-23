Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak'tan flaş açıklamalar geldi. Altıparmak, tecrübeli yıldızın sene sonunda Kartal'dan ayrılacağını belirterek "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZONDA N'SAKALA VE RIDVAN

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, sezonun bitmesinin ardından