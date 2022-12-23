Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Cenk Tosun fırtınası da esmeye devam ediyor. Şanlıurfaspor maçında takımı 2-0 gerideyken 7 dakika içinde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Tosun Paşa, siyah-beyazlıları ipten aldı.

Valerien Ismael döneminde kulübeye hapsolan ve 1 gol atabilen Cenk, böylece Şenol Güneş yönetiminde ikisi Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta 5 gole ulaştı. Milli yıldız, toplamda 6 golle Wout Weghorst'un ardından takımın en skorer ikinci ismi konumuna yükseldi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE BİR BAŞKA! Cenk Tosun'un kariyerinde Şenol Güneş ile geçirdiği dönemlerdeki fark da dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu. Profesyonel kariyerinde 353 maça çıkan Cenk Tosun, bu mücadelelerde 134 kez fileleri havalandırdı. Cenk, bu maçların 115'ini Şenol Güneş yönetiminde oynarken attığı gol sayısı ise 60 oldu. Tosun Paşa ayrıca bu dönemlerde 15 de asiste imza attı.

GOLLERİN YÜZDE 44'Ü GÜNEŞ'LE Cenk'in Güneş'le gol ortalaması maç başına 0,52 olurken kariyerinin geri kalanında ise bu rakam 0,31 oldu. Cenk Tosun attığı gollerin yüzde 44.7'sini Güneş'le çalışırken kaydetti.