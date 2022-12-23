Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Şenol Güneş'le bambaşka!

Beşiktaş'ı kupada Şanlıurfaspor karşısında kabustan uyandıran Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde gollerine devam etti. Cenk, Güneş'le 3 maçta 5 gol atarken kariyerinde de tecrübeli hocayla oldukça farklı bir görüntü çizdi. İşte Şenol Güneş dönemlerindeki Cenk Tosun'un dikkat çeken istatistiği...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Şenol Güneş'le bambaşka!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Cenk Tosun fırtınası da esmeye devam ediyor. Şanlıurfaspor maçında takımı 2-0 gerideyken 7 dakika içinde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Tosun Paşa, siyah-beyazlıları ipten aldı.

Valerien Ismael döneminde kulübeye hapsolan ve 1 gol atabilen Cenk, böylece Şenol Güneş yönetiminde ikisi Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta 5 gole ulaştı. Milli yıldız, toplamda 6 golle Wout Weghorst'un ardından takımın en skorer ikinci ismi konumuna yükseldi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE BİR BAŞKA!

Cenk Tosun'un kariyerinde Şenol Güneş ile geçirdiği dönemlerdeki fark da dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu. Profesyonel kariyerinde 353 maça çıkan Cenk Tosun, bu mücadelelerde 134 kez fileleri havalandırdı. Cenk, bu maçların 115'ini Şenol Güneş yönetiminde oynarken attığı gol sayısı ise 60 oldu. Tosun Paşa ayrıca bu dönemlerde 15 de asiste imza attı.

GOLLERİN YÜZDE 44'Ü GÜNEŞ'LE

Cenk'in Güneş'le gol ortalaması maç başına 0,52 olurken kariyerinin geri kalanında ise bu rakam 0,31 oldu. Cenk Tosun attığı gollerin yüzde 44.7'sini Güneş'le çalışırken kaydetti.

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

Gaziantep: 128 maç, 49 gol
Beşiktaş: 159 maç, 73 gol
Everton: 61 maç, 11 gol
Crystal Palace: 5 maç, 1 gol

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor
FUTBOL Icardi gidiyor Dzeko geliyor!
Okan Buruk'tan sakatlık ve transfer sözleri: Oliveira, Icardi ve Seferovic...
FUTBOL Buruk'tan sakatlık ve transfer sözleri!
FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdiğini araştırıyor
FUTBOL Nusret'e kötü haber: FIFA harekete geçti!
Süper Lig maçları ücretsiz nasıl izlenir? TOD Süper Lig maçları ücretsiz izleme ekranı! TOD nasıl üye olur, TOD maçlar nasıl izlenir?
FUTBOL Süper Lig maçları ücretsiz nasıl izlenir?
En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi
FUTBOL 333 milyon Euro! Rekor transfer
Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 132. randevu
FUTBOL Tarihi rekabette 132. randevu!
Çilingir Bafetimbi Gomis!
FUTBOL Çilingir Gomis!
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, Liverpool'u eledi!
FUTBOL Lig Kupasında Manchester City, Liverpool'u eledi
Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar!
FUTBOL Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar!
Galatasaray, Gomis ile turladı!
FUTBOL Galatasaray, Gomis ile turladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.