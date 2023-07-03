"HALİL DERVİŞOĞLU'NDA BEKLEMEYE GEÇTİK"

"Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik. Yusuf Yazıcı gündemimizde yok"