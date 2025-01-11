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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Cher Ndour siftah yaptı! - Beşiktaş Haberleri

        Ndour siftah yaptı!

        Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Bodrum FK karşısında attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:28 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:28
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        Ndour siftah yaptı!
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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıların ilk golünü 32. dakikada Cher Ndour attı. Ndour, kaydettiği bu golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Süper Lig’de 12. maçında çıkan 20 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

        İtalyan futbolcu, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve elemelerinde 8, Türkiye Kupası’nda da 1 müsabakada görev aldı.

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