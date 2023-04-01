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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda derbi öncesi tek eksik bulunuyor

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  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    DELE ALLI YOK

    Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    Sağ uyluk üst adalesinde yırtık ve kanama saptanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşti. 
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    23 yaşındaki stoperin teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    BEŞ FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ

    Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla yarın ilk derbilerine çıkacak.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik var - Beşiktaş Haberleri

    Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

    Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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