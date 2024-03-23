Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ghezzal'in opsiyonu kaldırıldı
Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Rachid Ghezzal ile görüşerek sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldırdı.
Giriş: 23.03.2024 - 19:26 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:26
Beşiktaş'ta milli arada sıcak bir gelişme yaşandı
Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Rachid Ghezzal ile görüşerek sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldırdı.
Ghezzal'in 20 resmi maçta oynaması halinde sözleşmesi aynı şartlarda 1 yıl daha uzayacaktı.
Senelik 2.2 milyon Euro kazanan Ghezzal'in sezonun geri kalanındaki performansı Beşiktaş'taki kaderini belirleyecek.
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