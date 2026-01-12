Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ile yollar resmen ayrıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ile yollar resmen ayrıldı

        Beşiktaş Kulübü, Gabriel Paulista ile yolların ayrıldığını açıklayarak, Brezilya'ya futbolcuya teşekkür etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

        Ailevi nedenlerle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Paulista, ülkesinde Corinthians takımının formasını giyecek

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 9 Ocak 2026 (YPG'nin Direnişi Kırıldı Mı, Ateşkes Olacak Mı?)

        Suriye ordusu YPG mevzilerini vuruyor. Şam "Çekil" dedi, YPG Halep'i terk edecek mi? Suriye'de kimin ne planı var? Neden Halep, neden şimdi? YPG'nin direnişi kırıldı mı, Ateşkes olacak mı? Suriye'de neler oluyor? Hangi bölgelerde çatışma sürüyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Halep, YPG'den temizlenecek mi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Tekin, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Armağan Öztürk anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız