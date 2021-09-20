Antalyaspor'u maç öncesi ve maç sırasında yaşanan sakatlıklara rağmen 2-0'dan 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta rakiplerin de puan kaybetmesiyle yüzler gülüyor.

Siyah-beyazlılarda Batshuayi'nin formu göz doldururken sezona tutuk başlayan Ghezzal'in de geçen seneden esintiler sunup galibiyeti getirmesi dikkat çeken başka bir unsur oldu.

Geçen sezon ligde atılan 89 golde takımda forma giyen 21 oyuncunun da imzası bulunan Beşiktaş, bu sezon da ilk 5 hafta itibarıyla farklı isimlerden skor katkısı alma geleneğini sürdürdü. Kartal, rakip filelere 10 gol atarken bunları 7 farklı oyuncu kaydetti.

Kartal'da Batshuayi 3 golle şimdilik zirvede yer alırken N'Koudou 2, Ghezzal, Atiba, Larin, Teixeira ve Rıdvan Yılmaz ise birer gol kaydetti.

Süper Lig'de şampiyonluğun diğer favorilerinde ise Trabzonspor ve Galatasaray'da 6, Fenerbahçe'de ise 5 farklı futbolcu gol buldu.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Çaykur Rizespor: N'Koudou, Atiba, Larin

Gaziantep: -

Karagümrük: Teixeira

Yeni Malatyaspor: Batshuayi, N'Koudou, Batshuayi

Antalyaspor, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi, Ghezzal