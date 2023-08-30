Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Greenwood sesleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Greenwood sesleri

        İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.

        2

        Beşiktaş'ın Greenwood'a 6 aylık kiralık kontrat ile bir şans vereceği belirtilirken göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.

        3

        Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.

        4

        GREENWOOD NEDEN FUTBOLDAN UZAK KALDI?

        21 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen yıl kendisine yöneltilen şiddet ve tecavüz suçlamaları nedeniyle 6 aylık soruşturmaya tabi tutulmuş ve futboldan uzak kalmıştı.

        5

        Geçtiğimiz Şubat ayında hakkındaki iddialar resmi olarak düşmesine rağmen İngiliz kamuoyu tarafından yanlış davranışlar sergilediği gerekçesiyle ülkede istenmeyen adam ilan edilmişti.

        6

        Manchester United kulübü, geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun takımda tutulmayacağını açıklamıştı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu