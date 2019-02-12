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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sezon sonunda Lucescu ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister, bunlar olabilecek şeyler, futbolun içinde olan şeyler. Şenol Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştırmak ister, bunlar da olabilir. Dünyada ilk kez konuşulan şeyler değil" açıklamasıyla tüm formüllere açık bir yaklaşım sergilerken son karar yine Güneş'te olacak.