A Milli Takım'ın başına 4 Ağustos 2017 tarihinde gelen Mircea Lucescu'nun görevine dün son verilirken gözler Ay-Yıldızlı takım için en büyük aday olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çevrildi.
Tecrübeli çalıştırıcının TFF ile prensip anlaşmasına vardığı bilinirken Beşiktaş'taki durumun ne olacağı belirsizliğini koruyor.
TFF yönetimi, mart ayında başlayacak olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk iki maç olan Arnavutluk ve Moldova maçlarına yeni hocayla çıkmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sezon sonunda Lucescu ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister, bunlar olabilecek şeyler, futbolun içinde olan şeyler. Şenol Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştırmak ister, bunlar da olabilir. Dünyada ilk kez konuşulan şeyler değil" açıklamasıyla tüm formüllere açık bir yaklaşım sergilerken son karar yine Güneş'te olacak.
Daha 29 Temmuz 2017'de yaptığı bir açıklamada "Hem kulüp takımını hem de Milli Takım'ı çalıştırmayı doğru bulmuyorum" diyen Güneş'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.
Siyah-Beyazlı yönetim, sezon sonuna kadar sadece 2 milli maç olmasından ötürü, Güneş'in iki takımı da çalıştırmasına sıcak bakıyor.
Zira lig yarışının kızıştığı, takımın grafiğinin yükseldiği bir dönemde Güneş'in gitmesinin kendilerini kötü etkileyeceğini düşünen Siyah-Beyazlı kurmaylar, kısa vadeli çözümlerin kendilerine fayda sağlamayacağı görüşünde.
İki taraf arasında konuşulan diğer bir ihtimal ise Milli Takım'ı Arnavutluk ve Moldova maçlarında Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu'nun çıkması, Şenol Güneş'in de sezonu Beşiktaş'ta bitirip Milli Takım'a geçmesi.
Milli Takım, Beşiktaş ve Şenol Güneş üçgeni arasındaki son ihtimal ise tecrübeli hocanın Kartal'a veda ederek sezon sonunu beklemeden Ay-Yıldızlılar'ın başına geçmesi...
Bu durumda Siyah-Beyazlı yönetim, kısa vadeli çözümlere odaklanacak.
Halihazırda yardımcı antrenör durumunda bulunan Guti, bu durumda öne çıkan isim olarak göze çarpıyor.
Genç hocaya, Güneş sonrasında takımın başına geçmesi için söz verildiği İspanyol basının manşetlerini süslemişti.
Kartal'ın Güneş'in ayrılması halinde diğer alternatifleri ise Tamer Tuna ve Sergen Yalçın...
Bir süredir boşta olan Tamer Tuna'nın başkan Fikret Orman'ın gönlündeki en büyük aday olduğu biliniyor.
Son olarak Alanyaspor'un başında oynattığı etkili futbol ve aldığı iyi sonuçlarla dikkat çeken Sergen Yalçın da Guti ve Tamer Tuna ikilisinin ardından yönetimin masasında duran bir diğer alternatif.
Güneş'in sezon sonunda ayrılması halinde ise daha farklı senaryolar yaşanabilir. Yeni sezona Guti, Tamer Tuna ve Sergen Yalçın'dan biri ile başlanabileceği gibi daha tecrübeli bir isim de takımın başına getirilebilir.
Bu noktada daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Mircea Lucescu ismi konuşuluyor.
A Milli Takım'dan dün ayrılan Luce, sıcağı sıcağına verdiği ilk röportajda "Artık kulüp takımı çalıştırmak istiyorum" dedi.
Kartal'ı 100. yılında unutulmaz bir şampiyonluğa taşıyan Rumen çalıştırıcının Siyah-Beyazlı kulübün teklif yapması halinde bu öneriye sıcak bakabilir.
Siyah-Beyazlılar'daki teknik direktör konusundaki mevcut belirsizliğin kısa süre Yeni Malatyaspor maçına kadar sonlandırılıp takımın motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.
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